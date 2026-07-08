В Україні запрацювала єдина платформа для супроводу іноземних добровольців

Взяти участь у програмі можуть зареєстровані в Україні компанії без заборгованостей.

В Україні з 8 липня запрацювала єдина платформа для супроводу іноземних добровольців. Щоб приєднатися до програми, рекрутингові компанії повинні подати заявку на сайті, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Увесь шлях добровольця від рішення приїхати в Україну до укладання контракту на військову службу проходитиме за єдиними прозорими правилами. Метою є щоб українські підрозділи мають поповнювали мотивовані бійці, які посилять їхній бойовий потенціал.

«Прагнемо, щоб 30-50% бойових посад займали саме іноземні добровольці», – сказала голова уряду.

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На сайті платформи повідомили, що для участі в програмі компанія має внести страховий депозит – 5 000 000 грн. Компанія не має права представляти міністерство оборони, брати гроші в добровольця за доступ до програми, узалежнювати його та обіцяти умови, не підтверджені державою Україна.

Взяти участь в програмі можуть компанії, що зареєстровані в Україні, не перебувають у стані припинення, ліквідації, банкрутства, не мають податкової заборогованості.

У міністерстві оборони додали, що за кожного новобранця компанія-рекрутер отримає 300 000 грн.

«Відтепер увесь шлях іноземного добровольця – від рішення приїхати в Україну до укладення контракту на військову службу – проходитиме за єдиними прозорими правилами. Компанії отримуватимуть 300 000 гривень за кожного іноземного добровольця, який укладе контракт на проходження військової служби», – сказали в міністерстві.

Щоб приєднатися до програми, компанія має подати заявку через форму на сайті foreigners.mod.gov.ua. Після цього з нею зв’яжеться представник програми.

Контекст

У червні міністерство оборони оголосило про зміни в рекрутингу іноземців. В Україні є вже декілька інституцій, які рекрутують іноземців до армії. Тепер це хочуть масштабувати і надати таким компаніям ліцензії. Головком Олександр Сирський казав, що метою є заповнення 30-50 % піхотних і штурмових посад іноземними військовими.

В Кабміні повідомили, що рекрутингом іноземців до української армії займатимуться спеціальні компанії, що відповідатимуть за повний супровід такого новобранця. Якщо він виявиться непридатним для проходження військової служби, рекрутери зобов'язані повернути його до рідної країни.

За кожного новобранця ці компанії отримуватимуть винагороду в 300 000 грн.