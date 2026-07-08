Російському окупанту повідомили про підозру за зґвалтування неповнолітньої на Херсонщині

Головне слідче управління Національної поліції України за участі ГУР МО ідентифікувало і 7 липня 2026 року повідомило про підозру за ст. 438 КК України російському окупанту за зґвалтування неповнолітньої дівчини в одному із сіл Херсонської області у 2024 році.

Про це повідомляє проєкт “Книга катів українського народу”.

Хто підозрюваний

Магомедов Мумаді Магомедович (28.02.1990 р. н.) – уродженець с. Побєдинське Грозненського району Чечено-Інгуської АРСР. Військовослужбовець зс рф, позивний – “Чорний”.

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На момент скоєння злочину – фельдшер мотострілецької роти мотострілецького батальйону 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації (в/ч 71718).

Обставини злочину

24 березня 2024 року близько 22:00 Магомедов, який разом із невстановленим російським військовослужбовцем (позивний – “Хома”) їхав автомобілем однією з вулиць окупованого села в Херсонській області, побачив дівчину, яка йшла дорогою.

Неповнолітню відволікли, запитавши, котра година, і поки вона діставала мобільний телефон, щоб перевірити час, “Хома” відчинив задні двері автомобіля, схопив дівчину за руки й силоміць затягнув на сидіння.

Після цього, схопивши потерпілу за волосся та відкинувши їй голову назад, він силоміць засунув їй до рота якусь пігулку та змусив її проковтнути, внаслідок чого у потерпілої з’явилися ознаки сп’яніння.

Поки дівчина перебувала під дією невідомої речовини, Магомедов і “Хома” по черзі зґвалтували її просто в автомобілі.

Потім її відвезли до одного з будинків у селі, де продовжили ґвалтувати приблизно до другої години ночі.

Підозра

Магомедов підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, – тобто у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Його дії порушили вимоги Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу I. Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, зґвалтування під час війни розглядається як воєнний злочин.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42025000000000089 від 30.01.2025.