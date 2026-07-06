На Херсонщині через атаку РФ постраждали ще двоє цивільних

Одного з постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.

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Російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Унаслідок удару постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До медиків по допомогу звернулись двоє жителів Білозерки, які близько 19:00 потрапили під атаку російського БпЛА", – ідеться у повідомленні.

У 43-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг і тулуба. Його ушпиталили для надання меддопомоги.

Іншого постраждалого того ж віку госпіталізували у тяжкому стані з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітини. Лікарі борються за його життя.