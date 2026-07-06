На Херсонщині через атаку РФ постраждали ще двоє цивільних

Російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Унаслідок удару постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До медиків по допомогу звернулись двоє жителів Білозерки, які близько 19:00 потрапили під атаку російського БпЛА", – ідеться у повідомленні.
У 43-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг і тулуба. Його ушпиталили для надання меддопомоги.
Іншого постраждалого того ж віку госпіталізували у тяжкому стані з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітини. Лікарі борються за його життя.
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