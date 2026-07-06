Втрати в бригадах, які тримають умовно стабільні ділянки фронту, подекуди перевищують втрати штурмовиків

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів командир 1 Окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро «Перун» Філатов.

«Я цю статистику (втрат у різних підрозділах ЗСУ – ред) бачив, знаю, в якому місці який підрозділ перебуває. Так, певні підрозділи в штурмових формуваннях мають немалі показники втрат. Не буду називати цифри і вказувати на підрозділи, але мене дуже здивувало, що жоден з цих «страшних» підрозділів не займає перше місце у рейтингу», – повідомив він.

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За словами Героя України Філатова, зокрема, і полк «Скеля» займає далеко не перше місце серед різних формувань ЗСУ за втратами.

«Наразі полк «Скеля» виконує задачі ротно-тактичними і батальйонно-тактичними групами, зведеними загонами на чотирнадцятьох ділянках фронту одночасно. При цьому низка підрозділів ЗСУ має втрати більші, ніж «Скеля». І вони не є штурмовими. І всі мовчать», – зауважив він,

Водночас підпорядкований Філатову 1 ОШП у рейтингу ЗСУ має показник, нижчий середнього і за кількістю втрат займає нижчий рівень, ніж деякі підрозділи на умовно стабільних ділянках фронту, які не ведуть штурмові дії.

«Їхня ділянка фронту не є основним напрямком удару противника. Ми ж зараз ведемо наступальні дії у смугах трьох бригад. Так от що мене особливо здивувало: дві з цих бригад ведуть тільки оборонні бої і закріпляються в другому чи третьому ешелоні після нас, а мають вищий показник втрат, ніж 1 ОШП. Одна з цих бригад — вдвічі більший показник», – розповів командир полку.

На його думку, причина такого розриву у низькій компетентності керівного складу цих бригад усіх рівнів.

«Все дуже просто. Управління, командири всіх ланок взагалі не розуміються на війні. Як вести війну, готувати людей. Самі ніколи не були солдатами. У нас кожен, хто займає командирську посаду, сам штурмував», – заявив Філатов.

За його словами, у 1 ОШП дисципліна тримається значною мірою на авторитеті командирів усіх ланок.

«Вони користуються у військовослужбовців непохитним авторитетом. Якщо в теробороні солдат виходить із позицій і бухає, а офіцер чи сержант робить зауваження, він йому відповідає: а ти там був, що ти мене «лікуєш»? Іди, покажи! А в нас це не працює бо всі там були», – запевнив Герой України.