За пів року ЗСУ отримали 1 184 нових зразки озброєння і техніки, - Міноборони

За перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони 1 184 нових зразки озброєння і військової техніки. З них понад 90% – українського виробництва.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Упродовж аналогічного періоду минулого року кодифіковано 765 зразків ОВТ, зокрема - українського було близько 84%.
"Цьогоріч арсенал Сил оборони поповнили новітні зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів, боєприпасів, безпілотних авіаційних комплексів, засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби/розвідки, наземних роботизованих комплексів, автомобілів різного призначення тощо", - зазначили в Міноборони.
У першому півріччі 2026 року кодифіковано:
- 391 український БпАК;
- 216 боєприпасів;
- 128 засобів зв’язку;
- 67 НРК;
- 56 засобів РЕБ/РЕР;
- 45 автомобілів;
- 36 зразків оптики;
- 34 зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів.
Також кодифіковано 8 зразків стрілецького озброєння.
Окрім новітнього летального озброєння, Міноборони допустило до використання велику кількість нелетальних зразків ОВТ вітчизняного виробництва, які вкрай необхідні захисникам для виконання завдань на полі бою та в тилу.
До використання у Силах оборони допущені:
- 24 вітчизняні зразки техніки тилу;
- 10 інженерних засобів;
- 8 зразків з технічного обслуговування техніки;
- 3 зразки радіаційного хімічного і біологічного захисту;
- 3 тренажери;
- 1 зразок з розмінування.
"Одним із пріоритетів оборонної стратегії України є технологічна перевага над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності", - наголосили в Міноборони.