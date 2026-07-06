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За пів року ЗСУ отримали 1 184 нових зразки озброєння і техніки, - Міноборони

90% - українське виробництво.

За пів року ЗСУ отримали 1 184 нових зразки озброєння і техніки, - Міноборони
Фото: Міноборони

За перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони 1 184 нових зразки озброєння і військової техніки. З них понад 90% – українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони

Упродовж аналогічного періоду минулого року кодифіковано 765 зразків ОВТ, зокрема - українського було близько 84%.

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"Цьогоріч арсенал Сил оборони поповнили новітні зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів, боєприпасів, безпілотних авіаційних комплексів, засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби/розвідки, наземних роботизованих комплексів, автомобілів різного призначення тощо", - зазначили в Міноборони. 

У першому півріччі 2026 року кодифіковано:

  • 391 український БпАК;
  • 216 боєприпасів;
  • 128 засобів зв’язку;
  • 67 НРК;
  • 56 засобів РЕБ/РЕР;
  • 45 автомобілів;
  • 36 зразків оптики;
  • 34 зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів.

Також кодифіковано 8 зразків стрілецького озброєння. 

Окрім новітнього летального озброєння, Міноборони допустило до використання велику кількість нелетальних зразків ОВТ вітчизняного виробництва, які вкрай необхідні захисникам для виконання завдань на полі бою та в тилу. 

До використання у Силах оборони допущені:

  • 24 вітчизняні зразки техніки тилу;
  • 10 інженерних засобів;
  • 8 зразків з технічного обслуговування техніки;
  • 3 зразки радіаційного хімічного і біологічного захисту;
  • 3 тренажери;
  • 1 зразок з розмінування.

"Одним із пріоритетів оборонної стратегії України є технологічна перевага над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності", - наголосили в Міноборони. 

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