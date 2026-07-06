За пів року ЗСУ отримали 1 184 нових зразки озброєння і техніки, - Міноборони

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За перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони 1 184 нових зразки озброєння і військової техніки. З них понад 90% – українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Упродовж аналогічного періоду минулого року кодифіковано 765 зразків ОВТ, зокрема - українського було близько 84%.

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"Цьогоріч арсенал Сил оборони поповнили новітні зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів, боєприпасів, безпілотних авіаційних комплексів, засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби/розвідки, наземних роботизованих комплексів, автомобілів різного призначення тощо", - зазначили в Міноборони.

У першому півріччі 2026 року кодифіковано:

391 український БпАК;

216 боєприпасів;

128 засобів зв’язку;

67 НРК;

56 засобів РЕБ/РЕР;

45 автомобілів;

36 зразків оптики;

34 зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів.

Також кодифіковано 8 зразків стрілецького озброєння.

Окрім новітнього летального озброєння, Міноборони допустило до використання велику кількість нелетальних зразків ОВТ вітчизняного виробництва, які вкрай необхідні захисникам для виконання завдань на полі бою та в тилу.

До використання у Силах оборони допущені:

24 вітчизняні зразки техніки тилу;

10 інженерних засобів;

8 зразків з технічного обслуговування техніки;

3 зразки радіаційного хімічного і біологічного захисту;

3 тренажери;

1 зразок з розмінування.

"Одним із пріоритетів оборонної стратегії України є технологічна перевага над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності", - наголосили в Міноборони.