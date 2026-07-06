ДПСУ: від початку року прикордонники відмовилися від майже 2 млн гривень хабарів

Лише у червні викрили 45 осіб, які намагалися підкупити прикордонників.

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Від початку року військовослужбовці Західного регіонального управління Держприкордонслужби задокументували 279 спроб надання хабаря.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Хабарі пропонували як у національній, так і в іноземній валюті. Загальна сума коштів, від яких відмовилися прикордонники, перевищила 2 мільйони гривень.

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"ДПСУ дотримується принципу нульової толерантності до корупції. Кожна спроба підкупу військовослужбовця отримує належну правову оцінку. Ми системно проводимо превентивну та роз'яснювальну роботу, однак жодна неправомірна пропозиція не залишиться без реагування. Прикордонники діють в межах закону, а всі факти надання неправомірної вигоди документуються та передаються правоохоронним органам", - наголосив помічник начальника Західного регіонального управління - начальник сектору запобігання та виявлення корупції Віталій Нікітов.

Лише у червні прикордонники викрили 45 осіб, які намагалися підкупити. Загальна сума запропонованих хабарів - майже 246 тисяч гривень.

Найчастіше до підкупу вдавалися особи, які намагалися незаконно перетнути кордон, зокрема - за допомогою підроблених документів. Серед правопорушників також були громадяни, які намагалися уникнути адміністративної відповідальності.

За кожним таким фактом прикордонники викликали представників правоохоронних органів. Дії хабародавців кваліфікуються за статтею 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).