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На Донеччині росіяни атакували пожежний автомобіль

Окупанти продовжують цілеспрямовано атакують рятувальників.

На Донеччині росіяни атакували пожежний автомобіль
РФ атакувала рятувальників
Фото: ДСНС України

На Донеччині російський FPV-дрон атакував пожежний автомобіль, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Донеччина: російський FPV-дрон сьогодні зранку влучив по пожежному автомобілю, який прямував на ліквідацію займання", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Автівка зазнала пошкоджень, особовий склад не постраждав.

"Російські війська вкотре цілеспрямовано атакують рятувальників, які щодня, ризикуючи власним життям, допомагають людям і ліквідовують наслідки ворожих ударів!" – додають у ДСНС.

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