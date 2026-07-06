На Донеччині росіяни атакували пожежний автомобіль

На Донеччині російський FPV-дрон атакував пожежний автомобіль, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Донеччина: російський FPV-дрон сьогодні зранку влучив по пожежному автомобілю, який прямував на ліквідацію займання", – ідеться у повідомленні.
Автівка зазнала пошкоджень, особовий склад не постраждав.
"Російські війська вкотре цілеспрямовано атакують рятувальників, які щодня, ризикуючи власним життям, допомагають людям і ліквідовують наслідки ворожих ударів!" – додають у ДСНС.
- За минулу добу російська армія поранила 8 мешканців Донецької області. Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини.