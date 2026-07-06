Удар по Київській області: до 7 зросла кількість загиблих, ще понад 20 людей поранені (доповнено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Київській області є постраждалі внаслідок російської атаки 6 липня. За даними Нацполіції, станом на 17:45 відомо про сім загиблих та 29 постраждалих, з них 4 рятувальники.

Серед постраждалих – діти віком 9 місяців і 12 років. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Поліція пише, що постраждали немовлята віком 2 та 9 місяців. Також відомо про травмованих двох працівників ДСНС та двох поліцейських.

Одна людина загинула і 9 поранені в Святопетрівській громаді, повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

Реклама

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва, 6 липня 2026 р

Найбільш складна ситуація – у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним. Територію оточила поліція.

«Значних руйнувань зазнали приватний житловий сектор, гаражі, складська будівля та промисловий обʼєкт. Інформація щодо кількості постраждалих, загиблих, а також пошкоджених обʼєктів оновлюється», – повідомили в ДСНС.

Поліцейські та рятувальники за потреби проводять евакуацію. Станом на 10:40 евакуювали понад 470 мешканців.

З міркувань безпеки на окремих ділянках залізниці тимчасово змінено організацію руху. Укрзалізниця вже використовує резервні маршрути. Обмеження стосуються поїздів №93 Харків – Холм, №134 Кам'янець-Подільський – Київ, №94 Холм – Харків, №43 Дніпро – Івано-Франківськ та №104 Львів – Лозова. На фастівському напрямку організовано автобусне сполучення між Бояркою та Києвом.

Окрім Бучанського, постраждали Броварський та Вишгородський райони. Пошкоджено три будинки і господарська будівля.

«Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби, триває ліквідація наслідків обстрілів», – додав Калашник.

За даними поліції, пошкоджено 21 приватний будинок, 10 господарчих будівель, 4 автомобілі, магазин, приміщення відділу поліції у Вишневому та 4 службові авто.