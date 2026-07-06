У Вишневій громаді Київщини через пожежі після атаки РФ погіршилася якість повітря

Жителям області рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води і за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

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Рятувальники на місці атаки у Вишневому

Внаслідок пожеж, спричинених нічним ворожим ударом, у Вишневій громаді Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.

Про це повідомили у Київській ОВА.

За даними середньодобових спостережень, у Вишневій громаді зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.

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У ОВА нагадують, що після пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібні тверді частки, і це може негативно впливати на самопочуття, насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

Тому мешканцям рекоментують тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води і за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

В інших населених пунктах Київської області, де проводиться моніторинг, перевищення допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання по області відповідає природному фону.

Станом на 6 липня моніторинг стану атмосферного повітря здійснюється на 16 постах спостереження розташованих у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Іванків, Вишневе, селищі Велика Димерка та с. Підгірці Обухівського району.