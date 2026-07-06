Зеленський: «Поки ракети до "петріотів" залишаються на складах союзників, це заохочує РФ "перемагати" будинки»

Він написав, що у Європи та США є «достатньо сил, щоб цей терор зупинити».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований російський обстріл і написав у телеграмі, що у Європи та США є «достатньо сил, щоб цей терор зупинити».

«Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до "петріотів" залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити», – зазначив глава держави.

Він нагадав, що вночі Київ був під масованим російським ударом. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон, і триває ліквідація наслідків.

Станом на зараз відомо, що через цю атаку загинули 11 людей і близько 60 людей поранено.

На Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей.