Як Рада призначала двох міністрів за квотою президента та що пообіцяли нові урядовці, — у репортажі LB.ua .

Врешті перед голосуванням Євгеній Хмара таки був звільнений з військової служби. Він та Сибіга провели консультації з усіма фракціями та групами. Нечисленний мітинг поблизу Маріїнського парку не завадив призначенню міністрів, а за Хмару голосували конституційною більшістю в 312 голосів.

Одначе співрозмовники LB.ua у «Слузі народу» наполягали, що «жодної затримки у президента» з поданнями не було. Та пауза «точно не була повʼязана із протестами» . Просто «Рада банально цей час не працювала у пленарному режимі. Плюс Хмара не був цивільним, чого вимагає закон “Про національну безпеку”», стверджували нардепи.

Після перезавантаження уряду лише ці два ключові міністерства були без повноцінних міністрів. Президент понад місяць не вносив подання на Сибігу та генерала-майора і контррозвідника Хмару, у той час як у великих містах проходили акції протесту з картонками, учасники яких вимагали повернути Михайла Федорова в міноборони.

Наради фракцій і груп з кандидатами. «Хмара хоче зберегти команду Міноборони»

18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ. Після цього кандидати провели зустрічі із фракціями та групами.

До пізнього вечора у вівторок тривали консультації з умовною опозицією. У першу чергу — з групами «Відродження України», «За життя та мир» — уламками забороненої проросійської ОПЗЖ. А вже потім — із «За майбутнє», «Довірою», фракціями «Європейська солідарність», «Голос», групою «Розумна політика», фракцією «Батьківщина».

Фото: з тг-каналу Ірини Геращенко Під час консультацій

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Однією з перепон щодо призначення Євгенія Хмари міністром оборони було те, що він — військовий, а частина 15 Закону України «Про національну безпеку України» визначає, що «міністр оборони України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України з числа цивільних».

Але до дня голосування цю перешкоду усунули. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос») після зустрічі повідомив, що «Хмара на моє запитання підтвердив, що до голосування за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільним. Його звільнення з військової служби відбувається відповідно до статті 26 закону “Про військовий обов'язок і військову службу”, а саме у зв'язку з “проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу”. Він підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані. Тобто станом на зараз він військовий, але це дуже скоро зміниться».

Крім того, за словами Железняка, «по факту підтвердили» звільнення Арсена Жумаділова з посади голови Агентства оборонних закупівель. Також Хмара заявив про намір максимально зберегти команду Міноборони, яка працювала за Михайла Федорова.

Вже ранком 19 серпня, перед пленарним засіданням, кандидати зустрілися з фракцією «Слуга народу». І голова фракції Давид Арахамія офіційно повідомив, що нардепи підтримують рішення президента. Бо «Андрій Сибіга — досвідчений дипломат, потужний член команди, якого ми всі добре знаємо… важливо продовжувати роботу, яку він веде давно», а «Євгеній Хмара — бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України… Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони».

Фото: з тг-каналу Ірини Геращенко

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Джерела LB.ua підтвердили, що Хмара хоче зберегти кістяк команди Міноборони. «Мова, по-перше, про першого заступника міністра оборони Олексія Вискуба та заступника міністра Мстислава Баніка (ексзаступника міністра цифрової трансформації, відповідального за розвиток сервісів «Дія», «Армія+» та «Резерв+», — Ред.), які курують реформу оборонних закупівель», — сказав наш співрозмовник.

Також Хмара розповів депутатам, що «перебуває на одній стороні» із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. У пріоритетах — підвищення грошового забезпечення, реформа ТЦК, продовження ударів по ворожих тилах.

Політичний супровід процесу

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Сьогодні зранку, коли відбувалися зустрічі кандидатів у міністри із депутатами, неподалік парламенту проходив мітинг, нечисельний порівняно з попередніми акціями прихильників ексміністра оборони. Його учасники вимагали повернути Федорова на посаду і мали картонки з написами «Голосуйте проти Хмари».

Фото: EPA/UPG Мітинг проти призначення Хмари під стінами ВРУ

Напередодні вийшло вечірнє відеозвернення Федорова про кризу управління, корупцію й необхідність виборів навіть у час війни. Хоча це прямо заборонено Конституцією і законом про воєнний стан. Цю заяву колишнього соратника Зеленського неоднозначно сприйняли не лише громадські активісти й медійники, а й самі нардепи.

Ірина Фріз («Європейська солідарність») назвала її «тактичним зондуванням питання… Небезпеку цих танців із бубном бачу в тому, що ворог точно цим скористається і буде масштабувати. Нестабільність внутрішня — загроза нашої стійкості у війні. Вибори під час війни є неможливими».

Марʼяна Безугла, яка повернулася до фракції «Слуга народу», але регулярно ходила на акції протесту, також зізналася, що здивована заявою Федорова.

«Зрозуміло, що Михайло Альбертович довго тримався, щоб не стати опозицією, але врешті постав перед вибором: здатися чи перейти в опозицію… Водночас активний політичний процес дуже небезпечний, враховуючи війну», — написала Безугла.

Фото: Анна Стешенко Мітинг проти призначення Хмари під стінами ВРУ

Вона нагадала, що Федоров сім років працював усередині системи, сформованої командою Зеленського, а зараз її розкритикував. «Але якщо корупція була настільки видимою, то чому тільки зараз? А якби Зеленський не звільнив? А якби повернув?» — додала вона.

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Олег Дунда («Слуга народу»), член Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, — саме цей комітет займається напрацювання законопроєту про перші повоєнні вибори, — назвав заклик Федорова «креативним».

«Креативний метод голосування є одним зі стовпів, на яких сьогодні тримається влада в Москві. Це онлайн-голосування, яке дозволяє малювати будь-які результати. Тому — “вірним шляхом ідете, товариш”. До речі. З першого дня цієї каденції Верховної Ради були постійні спроби пропихнути через мій профільний Комітет різні пропозиції онлайн-голосування. Тепер ми знаємо, хто був ініціатором», — написав він.

Вимога викликати Зеленського до Ради і обіцянки Сибіги

Зранку, перед часом Ч у Раді, Комітети з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендували підтримати призначення Хмари та Сибіги. У депутатів не було сумнівів щодо необхідної кількості голосів за призначення міністрів у Раді. Однак співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у виступі з трибуни заявила, що президент має особисто прибути до парламенту й представити кандидатів на посади міністрів оборони і закордонних справ.

«Сьогодні тут має бути Зеленський, який заварив цю кадрову чехарду, який замість того, щоб займатися питаннями мобілізації, питаннями армії, то з лука стріляє, то зустрічається з блогерами», — заявила вона.

Цю пропозицію підтримав нардеп Ярослав Железняк, сказавши, що президент має особисто пояснити і суспільству, і парламенту, чому він когось відправляє у відставку, а когось призначає. Їм заперечив голова ВР Руслан Стефанчук, посилаючись на відсутність законодавчої вимоги до президента особисто представляти в парламенті кандидатів на посади за своєю квотою.

«Немає такої вимоги!» — відрізав на це Стефанчук, наголосивши, що присутність президента в парламенті під час розгляду кадрових питань — це лише «традиція». І нагадав, що в 2014 році Павла Клімкіна призначали міністром закордонних справ за відсутності президента в сесійній залі.

Після чого представниця президента у ВРУ Галина Михайлюк представила кандидатуру Андрія Сибіги.

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«Нічого важливішого за закінчення війни немає», — заявив Сибіга у своєму виступі. Нагадав, що за минулий рік Україна зберегла міжнародну підтримку, розблокувала 90 мільярдів євро допомоги від ЄС, посилила тиск на Росію, створила спецтрибунал і розширила дипломатичну присутність у світі.

Водночас, за його словами, допоки триває війна, жодні зусилля не можна вважати достатніми. Сибіга сказав, що для завершення війни потрібна сила на полі бою й за столом переговорів, а дипломатія виходить на передній план. Ідеться про залучення США, активну роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки.

«Найбільш нагальне — посилення повітряного щита і захист від балістики», — сказав він і додав, що Україна має 11 коаліцій, включно з нещодавно створеною антибалістичною, а восени буде створена ще одна геополітична ініціатива — Карпатська.

Фото: Анна Стешенко Андрій Сибіга

Другим пріоритетом Сибіга назвав вступ України до ЄС, наголосивши на меті якнайшвидше відкрити всі кластери. Інтеграцію до НАТО він назвав незмінним пріоритетом, який переходить у практичну площину. Нагадаємо, нещодавно цю тему завзято обговорювали в суспільстві й політикумі через заяву посла і колишнього головкома Валерія Залужного.

Окремо міністр повідомив про домовленості щодо продовольчого експорту в Чорному морі, з яким в України великі проблеми. «Уже домовилися із сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства», — сказав Сибіга.

Третім пріоритетом він визначив людей — світове українство, збереження зв'язків та ідентичності, захист прав українців за кордоном.

До речі, з-поміж загальних питань нардепів єдине питання саме про захист українців за кордоном прозвучало конкретно. Юлія Сірко («Голос») закликала, по-перше, призначити 40% послів, яких «не вистачає у важливих державах, як США, Греція, Литва, Польща і багато інших».

Врешті за призначення Сибіги міністром закордонних справ проголосували 266 нардепів (з усіх фракцій, окрім «Європейської солідарності»).

Погрози опозиції та обіцянки Хмари

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Перед розглядом питання про представлення Євгенія Хмари кандидатом на посаду міністра оборони депутати «Європейської солідарності» попросили дати час на виступ. Ірина Геращенко разом із Артуром Герасимовим зачитали стенограми засідань Ради, де у 2014 році тодішній президент Петро Порошенко особисто представляв кандидатів за своєю квотою. У відповідь на це Руслан Стефанчук зазначив, що стенограми «не горять», а представлення було формальним і тривало кілька хвилин. Після чого Герасимов, жестикулюючи, знову підбіг до трибуни, вимагаючи надати йому право на репліку.

Фото: Анна Стешенко Руслан Стефанчук

«Кричати не вийде!» — попередив спікер, та все ж дав слово. «Тільки з процедури! Закопуйте себе далі», — не стримувався спікер.

Слово взяв сам голова фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко, який емоційно зазначив, що «спікер збрехав», а він особисто представляв кандидатів на посади міністрів оборони та закордонних справ. Порошенко вимагав присутності у залі Володимира Зеленського, погрожуючи тим, що «ми не дамо розглянути питання».

Та далі градус напруги спав та представниця президента в парламенті Галина Михайлюк представила кандидатуру Хмари.

Кандидат на посаду міністра оборони у виступі з трибуни заявив, що Україна знає про подальші кроки ворога, його мобілізаційні плани та стратегію на осінь і зиму.

«Ми будемо робити все, аби захистити Україну, зменшити російський військовий потенціал і примусити ворога до справедливого миру. Це завдання, яке верховний головнокомандувач поставив усім нам», — сказав Хмара.

Він підкреслив важливість взаємодії президента, парламенту, уряду, Генерального штабу, Міністерства оборони, бойових підрозділів, виробників і партнерів. «Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська, нашими технологічними рішеннями, у першу чергу постійним оновленням і ефективним застосуванням технологій. Ми стерли дистанції», — зазначив він.

За словами Хмари, для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. «Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру. Російський ОПК, воєнна логістика, паливна інфраструктура, вся економічна база війни ворога — це наші цілі», — сказав Хмара.

Фото: МОУ Євгеній Хмара під час виступу

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Він визначив три ключові рівноцінні пріоритети: фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Хмара пояснив, що на фронті йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни — на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі.

«Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства — до фронту. Війську потрібна зброя — багато, вчасно і саме та, що дає результат», — заявив кандидат на посаду міністра оборони. Він додав, що закупівлі за прозорими процедурами і без зайвої бюрократії працюватимуть виключно на фронт і захист України, а не на будь-чиї приватні інтереси. Цю заяву депутати супроводжували оплесками.

Окремим фокусом Хмара назвав діпстрайки і мілдстрайки (дронові удари в глибокий тил та на відстань кількох десятків або сотень кілометрів, — Ред.). «Операція в Новоросійську та низка успішних ударів до цього показали силу взаємодії сил оборони, виробників і державних інституцій. Української зброї буде більше, удари будуть точнішими», — пообіцяв він.

Хмара також наголосив на безумовній цінності життя і здоров'я воїнів. За його словами, технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, а ризик для людини був зведений до мінімуму: «Воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби».

Розвиток оборонної промисловості Хмара назвав основою сили держави сьогодні та її безпеки на роки вперед, «тому наше завдання — розвивати його і нарощувати виробництво».

Звертаючись до народних депутатів, Хмара підкреслив, що під час війни захист держави є ключовим пріоритетом для всієї системи влади. «І у нас спільна боротьба та відповідальність за закінчення війни», — резюмував Хмара.

Фото: МОУ Євгеній Хмара під час виступу

Далі за процедурою зала перейшла до запитань. Нардепка Юлія Яцик (позафракційна, вийшла з фракції «Слуга народу») нагадала, що закон вимагає, аби міністр оборони був цивільним. На що Хмара підтвердив, що звільнений відповідно до статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Соломія Бобровська (фракція «Голос») питала, коли парламенту представлять позицію щодо нових контрактів для військовослужбовців, обіцяних попереднім міністром Михайлом Федоровим, а також щодо реформи ТЦК, мобілізації та вирішення проблеми із самовільним залишенням частини.

«І давайте встановимо мораторій на зміну міністра оборони, щоб дати команді відпрацювати щонайменше рік… Пів року бавитися з оборонкою — це коштує для нас усіх дуже дорого. І виглядає буквально як диверсія», — сказала депутатка.

У відповідь Хмара сказав: щодо мобілізації має бути ухвалене комплексне рішення. Першою й важливою складовою він назвав ситуацію у війську — гідне ставлення до воїнів, умови служби та ведення бойових дій, способи відбору й набору людей, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням і відновлення. За його словами, від виконання цього завдання формується план мобілізації, який прямо залежить від бачення війни. «Воно має бути сформовано, має бути зараз викристалізовано», — сказав Хмара, додавши, що розробляє цей план разом із головкомом і Генеральним штабом. Доповідь, за його словами, буде представлена президенту України.

Врешті за призначення Хмари міністром оборони проголосували 312 нардепів з усіх фракцій та груп. Під оплески він склав присягу на вірність українському народові.