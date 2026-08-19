Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони

Перед цим він був звільнений з військової служби.

Верховна Рада на засіданні 19 серпня призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. «За» віддали голоси 312 народних депутатів.

Представлення кандидата на посаду проводила представниця президента у ВР Галина Михайлюк. Опозиція вимагала, аби це робив глава країни.

Михайлюк охарактеризувала Євгенія Хмару як досвідченого бойового спеціаліста контртерористичних операцій і безпілотних технологій із профільним навчанням в Україні і за кордоном.

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«Брав участь у багатьох визвольних операціях протягом повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зокрема, визволенні Київської області, бойових завданнях у Донецькій області і спецоперації з визволення острова Зміїний. Розпочав службу в загоні спецпризначення "Омега". З 2011 року служив у спецпідрозділі СБУ "Альфа", а з 23-го року очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ», – сказала Михайлюк.

Євгеній Хмара у виступі перед голосуванням зазначив, що Україна знає про подальші кроки Росії, плани мобілізації і стратегії на осінь і зиму. Він сказав, що робитимуть все, щоб зменшити потенціал ворога і примусити його до миру. Тому важлива синергія всіх рівнів.

«Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська. Нашими технологічними і симетричними рішеннями. В першу чергу – постійним оновленням та ефективним застосуванням технологій. Ми стерли дистанції: для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру», – сказав він.

Цілями є ОПК, воєнна логістика, паливна інфраструктура і вся економічна база війни ворога. Перевагу на фронті здобуватимуть завдяки професійності командирів і підготовці воїнів.

Три рівноцінних пріоритети:

Фронт і посилення війська. Тут Хмара назвав перехоплення стратегічної ініціативи на землі і морі, в повітрі, інформаційному просторі, вчасні постачання зброї, яка дає результат і працює на фронт, а не чиїсь інтереси, наступні дипстрайки і мідлстрайки.

Люди. Найголовніше – життя і здоров'я воїнів. Розвиток технологій для зведення ризиків до мінімуму. Спілкування з військовими, зокрема пораненими.

Розвиток оборонної промисловості. ОПК – основа сили сьогодні і безпеки на роки вперед, планують його розвивати і нарощувати.

Міноборони залишалося без повноцінного керівника з 14 липня, коли парламентарі відправили у відставку уряд Юлії Свириденко. 16 серпня нардепи призначили міністрів, подання яких залежить від голови уряду. Подання міністра оборони і міністра закордонних справ від президента не було. Володимир Зеленський сказав, що поки що МО в статусі в.о. керуватиме Євгеній Хмара – виконувач обов'язків голови СБУ і керівник ЦСО «А» – ефективного підрозділу, який бореться з окупантами і, зокрема, проводить дипстрайки. 17 липня Кабмін затвердив його на посаді.

Водночас за вимогою закону бути міністром оборони України має право лише цивільна особа. Хмару звільнили з військової служби перед призначенням.

Увесь період після звільнення попереднього міністра оборони Михайла Федорова в різних містах України збиралися протести. Сам ексміністр сказав, що чекатиме до повернення Верховної Ради з перерви, а вже потім ухвалюватиме кар'єрні рішення, оскільки чіткого «ні» від президента про можливість перепризначення він не чув. 18 серпня, в день повернення нардепів до пленарної роботи, Володимир Зеленський вніс кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ: Євгенія Хмари і Андрія Сибіги.

Євгеній Хмара: біографія

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Євгеній Хмара з весни 2023 року керував Центром спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Того ж року отримав звання бригадного генерала, а наступного року став генерал-майором. Керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний.

З серпня 2025-го керував Центром спеціальних операцій «А» СБУ, який є одним з найефективніших підрозділів з ураження ворога.

З 5 січня був тимчасовим в.о. голови СБУ.

Нагороджений орденом Данила Галицького (21 березня 2019) – за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.