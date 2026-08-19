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НАБУ та САП 19 серпня повідомили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, що «діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб». Інші подробиці невідомі.

Імен фігурантів розслідування антикорупційні органи не назвали. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про представників колишньої ОПЗЖ.

Доповнення. За інформацією джерел LB, слідчі дії Національного антикорбюро, про які воно повідомило сьогодні вранці, проводять у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Офіційно особи фігурантів справи антикорупційні органи поки не розкривали.

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Також джерела LB підтвердили, що йдеться про представників колишньої ОПЗЖ. Слідчі дії стосуються одразу кількох колишніх і нинішніх представників політсили: екснардепа, підозрюваного за іншою справою Максима Микитася і чинного парламентаря Вадима Столара.

Згодом Бюро опублікувало уривки перехоплених розмов і зазначило, що спецоперацію назвали «Форест Гамп».

За інформацією УП, Вадим Столар зараз перебуває за межами України.