Богдан Моркляник і Вікторія Резнікова склали присягу народного депутата. Що про них відомо?

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Верховна Рада на засіданні 18 серпня отримала двох народних депутатів: Богдана Моркляника і Вікторію Резнікову. Вони обиралися за списками «Слуги народу» й отримали змогу поповнити лави депутатів через складання повноважень Віталієм Безгіним і Денисом Масловим, які перейшли в Кабмін.

Про складання присяги стало відомо з трансляції засідання. Обоє увійшли до фракції «Слуга народу», також до її складу повернулася Мар'яна Безугла.

Моркляник – викладач і науковець, з березня 2022 року – військовослужбовець Збройних Сил. Він балотувався під номером 163 як безпартійний, пише Рух Чесно.

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Фото: Львівська політехніка Богдан Моркляник

У 2018 році був обраний заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

З 2018 до 2019 року працював директором державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

З 2016 до 2018 року був радником першого віцепрем'єра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

З 2016 року працював професором кафедри опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка, до того, з 2008 до 2014 був там проректором з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку.

Вікторія Резнікова з 2025 року є членом-кореспондентом Національної академії правових наук. Роком раніше очолила кафедру економічного права і економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляв Рух Чесно.

З 2021 року – членкиня Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

З 2019 до 2024 року працювала завідувачкою кафедри господарського права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.

З 2018 року – членкиня Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

З 2017 року працювала провідною науковою співробітницею державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» за сумісництвом.

З 2012 до 2017 року була членкинею Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.