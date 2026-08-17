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Зеленський призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря РНБО

Клименко окреслив основні завдання Науменка: від посилення координації у секторі безпеки до рішень для посилення стійкості держави.

Зеленський призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря РНБО
Сергій Науменко
Фото: Фейсбук Ігоря Клименка

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 

Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

За словами Ігоря Клименка, він добре знає Науменка за спільною роботою в системі Міністерства внутрішніх справ.

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"Професійний офіцер із бойовим досвідом, який вміє брати на себе відповідальність і працювати на результат", – зазначив секретар РНБО.

Серед першочергових завдань Науменка Клименко назвав посилення координації у секторі безпеки й оборони, розвиток технологічних спроможностей та підготовку рішень для посилення стійкості держави.

Сергію Науменку 46 років. Він має звання полковника поліції. Із вересня 2025 року до нового призначення обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ України. До цього, із травня 2023 року, очолював департамент авіаційної безпеки МВС.

На посаді заступника міністра Науменко курував діяльність Державної прикордонної служби, Національної гвардії та напрям авіаційної безпеки.

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