Зеленський обговорив з Президентом Єгипту скорочення постачання продовольства

Через російські удари по вантажних суднах значно зменшились постачання до Єгипту.

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Володимир Зеленський провів розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Говорили про виклики продовольчій безпеці та ситуацію в Чорноморському регіоні.

Про це повідомив Президент України на своїй сторінці в Telegram.

За словами Зеленського, Україна є одним із найбільших постачальників продовольства для Єгипту, значної частини інших країн Африки, Близького Сходу. Зараз постачання під великою загрозою через війну.

"На жаль, через ці російські удари по вантажних суднах загинуло й два громадянина Єгипту. Висловив наші співчуття пану Президенту", - додав глава держави.

Він зазначив, що вже є відчутне скорочення постачання, яке може спричинити зростання цін та дефіцити. Президенти обговорили, як цьому протидіяти.

Обговорили також енергетичну співпрацю та двосторонні відносини між країнами. Команди напрацюють відповідні рішення за підсумками розмови.