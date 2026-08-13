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УП: за Стефанішину внесли заставу (оновлено)

Захист ексдипломатки оскаржує рішення і про обраний запобіжний захід, і про суму. 

УП: за Стефанішину внесли заставу (оновлено)
Фото: Сергій Левицький

За експосолку України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу, пише УП. За інформацією журналістів, усю суму – 6 мільйонів гривень – внесла юридична фірма «Ілляшев і партнери», в якій вона раніше працювала. Сама Ольга Стефанішина в коментарі журналістам стверджувала, що заставу внесуть саме її колишні колеги.

Ексдипломатка і колишня віцепрем'єрка зазначала, що заставна сума в 6 млн гривень є для неї і родини непомірною. Вона оскаржує і сам запобіжний захід, і суму застави. 

«Моя позиція щодо суми залишається незмінною, але щоб не залишати простору для спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді і які мене захищають, паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді», – сказала вона. 

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Стефанішина нагадала, що застава є гарантійним заходом, і кошти повернуться заставодавцям, якщо вона виконуватиме всі процесуальні вимоги. 

«Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому», – сказала вона.

Вчора Суспільне повідомило, що заставу за Ольгу Стефанішину не внесли. 

Стефанішина в 2019 році працювала в юрфірмі «Ілляшев та Партнери», яка, окрім України, мала офіси у Росії, пише Рух Чесно. Російські офіси були закриті лише після початку повномасштабної війни. 

Друга підозра Ольги Стефанішиної

5 серпня стало відомо про отримання експосолкою України в США підозри в незаконному збагачуванні на понад 13,9 млн гривень та недостовірному декларуванні. 

За даними слідства, Стефанішина володіла двома квартирами в ЖК «Файна Таун», що були оформлені на її подругу. Вартість цієї нерухомості – 11 мільйонів гривень.

У різний період в її власності перебували й інші активи, оформлені на близьких осіб:

  • квартира у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа» (зареєстрована на матір);
  • паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька);
  • автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).

У деклараціях цього майна не було. Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати ці активи.

«Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати», – коментувала справу Ольга Стефанішина. 

САП клопотала про заставу в 13,3 млн гривень. Захист Ольги Стефанішиної просив відмовитися від призначення будь-якого запобіжного заходу. 

Перша підозра Ользі Стефанішиній була оголошена ще в 2019 році. Вона має статус обвинуваченої по справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича Лукаш. Стефанішина фігурує в ній через те, що вона разом із іншими працівниками міністерства юстиції займалася організацією тендеру, за який Мін'юст заплатив 2,5 млн гривень. Це був тендер на аналіз українського і європейського законодавств. Окрім вартості, питання викликала і якість робіт. 

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