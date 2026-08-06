ВАКС обрав запобіжний захід експослу України в США Ользі Стефанішиній

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці й експослу України в США Ользі Стефанішиній. 6 серпня слідчий суддя Віктор Ногачевський оголосив рішення – застава в 6 млн гривень, передає Центр протидії корупції.

САП клопотала про заставу в 12,3 млн гривень. Захист Ольги Стефанішиної просив відмовитися від обрання запобіжного заходу.

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НАБУ і САП не публікували пресрелізів про оголошення підозри експослу України в США. Публічно відомо про це стало 5 серпня, коли Ользі Стефанішиній призначили засідання з обрання запобіжного заходу. Суд заслухав сторони й пішов у нарадчу кімнату до сьогодні.

Суть справи

Ольга Стефанішина отримала підозру в незаконному збагаченні та за двома епізодами ймовірного недостовірного декларування. Сторона обвинувачення стверджує, що за півтора роки (2024-2025) Стефанішина набула активів на 13,9 млн гривень. Такої суми її офіційні доходи на той період не покривали. Зокрема, нібито дала вказівку подрузі придбати дві однокімнатні квартири в двох житлових комплексах. Вона не внесла до декларації ці дві однокімнатні квартири, готівку, що витратила на ремонт, лікування матері, авіаквитки, машину Mercedes та оренду квартири за $1300 на місяць. Обвинувачення вважає, що також Стефанішина збиралася придбати батькам будинок за 200-300 тисяч доларів.

Захист стверджує, що прокуратура об'єднала в ці 13,9 млн ймовірно необґрунтованих активів різні витрати: від лікування до нерухомості. Нерухомість, за словами захисників, подруга Стефанішиної придбала за власні легальні доходи, а батьки Стефанішиної самостійно накопичили понад 4 млн грн на власне майно. Намір купити будинок під Києвом чи перегляди з ріелторами не є доказом покупки, а квартиру та автівку Mercedes підозрювана не мусила декларувати, оскільки, на думку захисту, не перевищила передбачені законом строки користування ними, писав проєкт «ВАКС вирішив».

Ольга Стефанішина

Уродженка Одеси, освіту здобула в КНУ імені Тараса Шевченка і Одеському національному економічному університеті. Має кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови та в галузі «фінанси та кредит».

З 2006 по 2007 займалася приватною юридичною практикою, а потім почала кар'єру в Міністерстві юстиції. З 2010 по 2015 була заступницею директора департаменту міжнародного права і директоркою у департаменті євроінтеграції.

З 2017 року працювала директоркою офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції у секретаріаті Кабінету міністрів.

У 2019 році балотувалася до Верховної Ради від «Української стратегії Гройсмана», але невдало. Того ж року працювала в юрфірмі «Ілляшев та Партнери», яка, окрім України, мала офіси у Росії, пише Рух Чесно.

У 2020 Ольга Стефанішина була призначена віцепрем'єркою – міністеркою з питань європейської і євроантлантичної інтеграції.

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В 2021 році Стефанішина увійшла до політради партії «Слуга народу».

У 2024 Стефанішина стала міністеркою юстиції, але зберегла посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.

Загалом Стефанішина очолювала напрямок європейської і євроантлантичної інтеграції понад п'ять років.

Торік стала послом України в США. Звільнилася за власним бажанням 3 серпня. Джерела LB ще в липні повідомляли про підготовку підозру дипломатці та її намір подати в відставку.

Прізвище Стефанішиної фігурувало і в справі про можливе зловживання в АРМА. За даними журналістів УП, АРМА передавало активи в управління людям, близьким із Ольгою Стефанішиною. Віцепрем'єрка, коментуючи матеріал, підкреслила, що не пов'язана зі своїм колишнім чоловіком, згаданим у ньому.

«Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів. Починаючи від візуального оформлення статті і завершуючи систематичною згадкою "чоловік Ольги Стефанішиної", наче це якийсь особливий статус. У мене є ім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років повязана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин – це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому», – сказала вона.

16 липня 2025 в САП заявили, що прокурори на основі тексту УП почали розслідування можливого зловживання в АРМА. Підозру ні Стефанішиній, ні будь-кому іншому по цій справі тоді не оголосили.

Також hromadske з'ясувало, що віцепрем'єрка мешкала у квартирі її матері в елітному ЖК, яку не декларувала. У коментарі журналістам Ольга сказала, що цю квартиру її родина придбала ще в 2019 році, коли ціна була значно нижчою.