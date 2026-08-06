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На Одещині через атаку РФ на цивільне судно загинув український моряк

Корабель був завантажений українською пшеницею.

На Одещині через атаку РФ на цивільне судно загинув український моряк
Ілюстративне фото
Фото: Одеська ОВА

Вчора росіяни атакували цивільне судно із українською пшеницею. Загинув український моряк, постраждали троє людей. 

Про це повідомили у Адміністрації морських портів України та написав у телеграмі начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

«Ворог безупинно продовжує атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Цього разу постраждав торговельний суховантаж під прапором Гвінея Бісау, завантажений українською пшеницею. Внаслідок атаки пошкоджено корпус, на судні виникла пожежа. На жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали. Екіпаж евакуйований на берег. Постраждалим надається вся необхідна допомога», – написав Кіпер. 

У АМПУ розповіли, що Росія вже понад місяць майже щодня завдає ударів по портовій інфраструктурі України та цивільних торговельних суднах, що перебувають в акваторії українських портів і прямують Українським морським коридором. 

Увечері 5 серпня під удар потрапило цивільне судно MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау. ВЗагиблим є член екіпажу, громадянин України. Решту моряків доставили на берег. 

Станом на 06:00 6 серпня судно пришвартоване до причалу. Фахівці проводять першочергові роботи з локалізації наслідків ураження та стабілізації його технічного стану. 

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