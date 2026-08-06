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У Дніпропетровській області через обстріли постраждали двоє людей

Постраждалі у лікарні. 

У Дніпропетровській області через обстріли постраждали двоє людей
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вчора російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами та із артилерії. Постраждали двоє людей. Вони в лікарні.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Всього росіяни понад 30 разів атакували два райони області артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська міська і сільська громади. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки та приватний будинок, підприємства, інфраструктура, магазин. Постраждали чоловіки 57 і 69 років. Їх госпіталізували. 

У Синельниківському районі під ударом були Українська та Петропавлівська громади. Пошкоджений ліцей.

  • Унаслідок російських обстрілів 5 серпня на Дніпропетровщині були пошкоджені енергооб'єкти ДТЕК. Через це без електропостачання залишилися 126 тисяч родин.
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