У Дніпропетровській області через обстріли постраждали двоє людей

Вчора російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами та із артилерії. Постраждали двоє людей. Вони в лікарні.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
Всього росіяни понад 30 разів атакували два райони області артилерією та безпілотниками.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська міська і сільська громади. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки та приватний будинок, підприємства, інфраструктура, магазин. Постраждали чоловіки 57 і 69 років. Їх госпіталізували.
У Синельниківському районі під ударом були Українська та Петропавлівська громади. Пошкоджений ліцей.
- Унаслідок російських обстрілів 5 серпня на Дніпропетровщині були пошкоджені енергооб'єкти ДТЕК. Через це без електропостачання залишилися 126 тисяч родин.