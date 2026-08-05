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Через російські обстріли на Дніпропетровщині без світла залишилися 126 тисяч родин, – ДТЕК

Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині без світла залишилися 126 тисяч родин, – ДТЕК
Фото: ДТЕК

Унаслідок російських обстрілів 5 серпня на Дніпропетровщині були пошкоджені енергооб'єкти ДТЕК. Через це без електропостачання залишилися 126 тисяч родин.

Про це повідомили у Групі ДТЕК.

У компанії зазначили, що енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Водночас у ДТЕК наголосили, що пошкодження енергетичної інфраструктури є значними, тому ліквідація наслідків атак потребуватиме часу.

"Енергетики ДТЕК почали відновлення щойно це стало можливим. Однак пошкодження значні – ремонт потребуватиме часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну домівку", – йдеться у повідомленні компанії.

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