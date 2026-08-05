Унаслідок російських обстрілів 5 серпня на Дніпропетровщині були пошкоджені енергооб'єкти ДТЕК. Через це без електропостачання залишилися 126 тисяч родин.
Про це повідомили у Групі ДТЕК.
У компанії зазначили, що енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.
Водночас у ДТЕК наголосили, що пошкодження енергетичної інфраструктури є значними, тому ліквідація наслідків атак потребуватиме часу.
"Енергетики ДТЕК почали відновлення щойно це стало можливим. Однак пошкодження значні – ремонт потребуватиме часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну домівку", – йдеться у повідомленні компанії.
- Упродовж дня 5 серпня ворог майже 50 разів атакував 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою.