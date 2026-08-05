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Зеленський назвав три пріоритети підготовки України до зими

"Є відставання в частині міст і регіонів". 

Зеленський назвав три пріоритети підготовки України до зими
Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео на Фейсбук-сторінці Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене виконанню планів стійкості для областей і громад.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, під час засідання було проаналізовано виконання визначених заходів, однак у частині міст і регіонів зафіксовано відставання.

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"На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості", – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також окреслив три ключові пріоритети підготовки країни до осінньо-зимового періоду.

"Пріоритетів для проходження зими зараз три: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей", – зазначив він.

Президент подякував посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які, за його словами, відповідально працюють над безпекою громад.

"Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади", – додав Зеленський.

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