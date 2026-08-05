Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене виконанню планів стійкості для областей і громад.
Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
За словами Зеленського, під час засідання було проаналізовано виконання визначених заходів, однак у частині міст і регіонів зафіксовано відставання.
"На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості", – наголосив Президент.
Володимир Зеленський також окреслив три ключові пріоритети підготовки країни до осінньо-зимового періоду.
"Пріоритетів для проходження зими зараз три: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей", – зазначив він.
Президент подякував посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які, за його словами, відповідально працюють над безпекою громад.
"Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади", – додав Зеленський.