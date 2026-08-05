Колишній голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович очолив український офіс французького оборонного стартапу Alta Ares. Про це в інтервʼю Forbes розповів засновник компанії Адріан Кантер.
За словами Кантера, людину на цю посаду шукали близько року. Вирішальними для призначення Дробовича стали його філософська освіта та військовий досвід.
«Людина з філософською освітою іноді допомагає мені орієнтуватися в рішеннях. Коли я налаштовую ШІ для розгортання на передовій – наскільки людина залучена в процес», – зазначив засновник Alta Ares.
Антон Дробович – кандидат філософських наук. У 2019-2024 роках очолював Український інститут національної памʼяті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії приєднався до ЗСУ та проходив службу до весни 2024 року.
У грудні 2024 року Кабінет Міністрів звільнив Антона Дробовича з посади голови УІНП. У січні 2025 року Дробович став керівником новоствореного Центру прав людини та меморіалізації війни при Київській школі економіки.
Що відомо про Alta Ares
Alta Ares – французький оборонно-технологічний стартап, що розробляє програмне забезпечення для автономності дронів Pixel Lock і Cyclop C2 та фокусується на системах протиповітряної оборони. Серед продуктів компанії також є мультироторний дрон-перехоплювач X-Lock та перехоплювач конструкції «крило» BlackBird.
У червні 2026 року компанія залучила 50 млн євро інвестицій, пʼяту частину яких планують інвестувати в Україну.
В Україні Alta Ares співпрацює з місцевими виробниками дронів-перехоплювачів, зокрема Tenebris та «Генерал Черешня». У процесі – спільний проєкт з виробником далекобійних дронів та ракет Fire Point.
Також Alta Ares стала однією з трьох компаній, з якими Airbus Defence and Space підписав угоди у сфері протиповітряної оборони. Інші дві - українська SkyFall, та німецька Diehl Defence.