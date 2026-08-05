Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Антон Дробович очолив український офіс французького оборонного стартапу Alta Ares

Вирішальними для призначення колишнього керівника Інституту нацпам'яті стали його філософська освіта та військовий досвід

Антон Дробович очолив український офіс французького оборонного стартапу Alta Ares
Антон Дробович
Фото: Facebook / Український інститут національної пам'яті

Колишній голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович очолив український офіс французького оборонного стартапу Alta Ares. Про це в інтервʼю Forbes розповів засновник компанії Адріан Кантер. 

За словами Кантера, людину на цю посаду шукали близько року. Вирішальними для призначення Дробовича стали його філософська освіта та військовий досвід.

«Людина з філософською освітою іноді допомагає мені орієнтуватися в рішеннях. Коли я налаштовую ШІ для розгортання на передовій – наскільки людина залучена в процес», – зазначив засновник Alta Ares.

Реклама

Антон Дробович – кандидат філософських наук. У 2019-2024 роках очолював Український інститут національної памʼяті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії приєднався до ЗСУ та проходив службу до весни 2024 року.

У грудні 2024 року Кабінет Міністрів звільнив Антона Дробовича з посади голови УІНП. У січні 2025 року Дробович став керівником новоствореного Центру прав людини та меморіалізації війни при Київській школі економіки.

Що відомо про Alta Ares

Alta Ares – французький оборонно-технологічний стартап, що  розробляє програмне забезпечення для автономності дронів Pixel Lock і Cyclop C2 та фокусується на системах протиповітряної оборони. Серед продуктів компанії також є мультироторний дрон-перехоплювач X-Lock та перехоплювач конструкції «крило» BlackBird. 

У червні 2026 року компанія залучила 50 млн євро інвестицій, пʼяту частину яких планують інвестувати в Україну.

В Україні Alta Ares співпрацює з місцевими виробниками дронів-перехоплювачів, зокрема Tenebris та «Генерал Черешня». У процесі – спільний проєкт з виробником далекобійних дронів та ракет Fire Point. 

Також Alta Ares стала однією з трьох компаній, з якими Airbus Defence and Space підписав угоди у сфері протиповітряної оборони. Інші дві - українська SkyFall, та німецька Diehl Defence.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies