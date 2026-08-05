Вирішальними для призначення колишнього керівника Інституту нацпам'яті стали його філософська освіта та військовий досвід

Колишній голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович очолив український офіс французького оборонного стартапу Alta Ares. Про це в інтервʼю Forbes розповів засновник компанії Адріан Кантер.

За словами Кантера, людину на цю посаду шукали близько року. Вирішальними для призначення Дробовича стали його філософська освіта та військовий досвід.

«Людина з філософською освітою іноді допомагає мені орієнтуватися в рішеннях. Коли я налаштовую ШІ для розгортання на передовій – наскільки людина залучена в процес», – зазначив засновник Alta Ares.

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Антон Дробович – кандидат філософських наук. У 2019-2024 роках очолював Український інститут національної памʼяті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії приєднався до ЗСУ та проходив службу до весни 2024 року.

У грудні 2024 року Кабінет Міністрів звільнив Антона Дробовича з посади голови УІНП. У січні 2025 року Дробович став керівником новоствореного Центру прав людини та меморіалізації війни при Київській школі економіки.

Що відомо про Alta Ares

Alta Ares – французький оборонно-технологічний стартап, що розробляє програмне забезпечення для автономності дронів Pixel Lock і Cyclop C2 та фокусується на системах протиповітряної оборони. Серед продуктів компанії також є мультироторний дрон-перехоплювач X-Lock та перехоплювач конструкції «крило» BlackBird.

У червні 2026 року компанія залучила 50 млн євро інвестицій, пʼяту частину яких планують інвестувати в Україну.

В Україні Alta Ares співпрацює з місцевими виробниками дронів-перехоплювачів, зокрема Tenebris та «Генерал Черешня». У процесі – спільний проєкт з виробником далекобійних дронів та ракет Fire Point.

Також Alta Ares стала однією з трьох компаній, з якими Airbus Defence and Space підписав угоди у сфері протиповітряної оборони. Інші дві - українська SkyFall, та німецька Diehl Defence.