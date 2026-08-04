Потенційний кандидат у президенти Франції заявив, що став мішенню російської дискредитаційної кампанії

Рафаель Глюксманн є відомим критиком російського уряду, він брав участь у Майдані у Києві.

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Депутат Європарламенту від лівоцентристів Рафаель Глюксманн, який є потенційним кандидатом у президенти Франції, заявив про дезінформаційну операцію проти нього з боку групи, пов’язаної з російською розвідкою.

Про це політик написав на соціальній платформі X, пише Politico,

Глюксманн заявив, що Генеральний секретаріат національної оборони та безпеки Франції повідомив його про “російську операцію”, яка “безпосередньо контролювалася (російським) ГРУ”.

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Спроба дезінформації проти Глюксманна полягала у публікації статті на сайті-клоні відомого лівого новинного видання “Blast”. У соціальних мережах також розповсюдили відео, де йшлося, що партнерка Глюксманна Леа Саламе (ведуча новинної програми прайм-тайм на французькому громадському телебаченні) намагалася підкупити журналістів для створення позитивного іміджу політика.

“Російські спецслужби розпочали операції з дестабілізації президентських виборів 2027 року. Ця атака – лише передвісник того, що має відбутися”, – зазначив він у соцмережі.

Глюксманн є відомим критиком російського уряду, він брав участь у Майдані у Києві у 2013 році.

Les services russes ont commencé leurs opérations de déstabilisation de la campagne de 2027. Et ce n’est qu’un début. pic.twitter.com/d0qlH7luDw — Raphael Glucksmann (@rglucks1) August 4, 2026

Минулого тижня повідомлялося, що мішенню російської дезінформаційної кампанії став колишній французький прем'єр-міністр Едуар Філіпп, який офіційно підтвердив свою участь у президентських перегонах.

Окрім того, на початку року місцеві кандидати від ліворадикального руху “Нескорена Франція”, відомого своєю пропалестинською риторикою, нібито зазнали атаки з боку ізраїльської приватної фірми.