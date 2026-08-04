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​Польські винищувачі знову перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Глава польського Міноборони назвав це провокаційною дією.

​Польські винищувачі знову перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
перехоплення Польщею російського Іл-20 над Балтійським морем
Фото: Х/ Władysław Kosiniak-Kamysz

4 серпня двоє польських винищувачів перехопили російський літак-розвідник Іл-20М над Балтійським морем. 

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Подія сталася за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін.

За словами очільника польського оборонного відомства, Росія вкотре вдається до провокаційних дій поблизу кордонів країн НАТО. Таким чином РФ перевіряє пильність і готовність систем оборони НАТО.

  • Днями польські винищувачі вже перехоплювали російський Іл-20 над Балтійським морем. Тоді російське повітряне судно летіло у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану та із вимкненим транспондером.
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