​Польські винищувачі знову перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

4 серпня двоє польських винищувачів перехопили російський літак-розвідник Іл-20М над Балтійським морем.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Подія сталася за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін.
За словами очільника польського оборонного відомства, Росія вкотре вдається до провокаційних дій поблизу кордонів країн НАТО. Таким чином РФ перевіряє пильність і готовність систем оборони НАТО.
- Днями польські винищувачі вже перехоплювали російський Іл-20 над Балтійським морем. Тоді російське повітряне судно летіло у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану та із вимкненим транспондером.