​Литва планує виділити понад 12 млн євро на допомогу українським біженцям

Міністерство фінансів Литви представило уряду проєкт постанови про виділення понад 12,2 млн євро на допомогу українським біженцям. Про це пише DELFI.

Як зазначається у документі, кошти планують виділити із запозичених державою ресурсів. Основну частину фінансування – майже 11,94 млн євро – спрямують на компенсацію витрат, понесених у квітні-червні 2026 року. Гроші використають для виплати різних видів соціальної допомоги.

Ще близько 310 тис. євро передбачено на витрати, які планують здійснити у період з 1 липня до 30 вересня 2026 року.

Кошти підуть на соціальну опіку над неповнолітніми без супроводу та дітьми, які залишилися без батьківського піклування, надання соціальних послуг іноземцям, одноразові виплати на облаштування, а також компенсацію витрат на навчання дітей.

Окрім цього, близько 2,8 тис. євро планують виділити Агентству з прийому та інтеграції для покриття витрат, пов’язаних з інтеграцією людей, які переселяються з України.

Використання фінансування контролюватимуть.