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​Литва планує виділити понад 12 млн євро на допомогу українським біженцям

Гроші використають для різних видів соцільних виплат.

​Литва планує виділити понад 12 млн євро на допомогу українським біженцям
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів Литви представило уряду проєкт постанови про виділення понад 12,2 млн євро на допомогу українським біженцям. Про це пише DELFI.

Як зазначається у документі, кошти планують виділити із запозичених державою ресурсів. Основну частину фінансування – майже 11,94 млн євро – спрямують на компенсацію витрат, понесених у квітні-червні 2026 року. Гроші використають для виплати різних видів соціальної допомоги.

Ще близько 310 тис. євро передбачено на витрати, які планують здійснити у період з 1 липня до 30 вересня 2026 року.

Кошти підуть на соціальну опіку над неповнолітніми без супроводу та дітьми, які залишилися без батьківського піклування, надання соціальних послуг іноземцям, одноразові виплати на облаштування, а також компенсацію витрат на навчання дітей.

Окрім цього, близько 2,8 тис. євро планують виділити Агентству з прийому та інтеграції для покриття витрат, пов’язаних з інтеграцією людей, які переселяються з України.

Використання фінансування контролюватимуть.

  • Раніше Рада Європейського Союзу офіційно затвердила рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для українців ще на рік – до 4 березня 2028 року.
  • До директиви вперше було внесено умову, відповідно до якої військовозобов'язані здобувачі статусу мають довести, що не підлягають мобілізації або ж виконали вимоги українського законодавства щодо призову та перетину кордону.
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