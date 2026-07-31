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Рада ЄС погодила продовження тимчасового захисту для українців

Вперше спеціальний режим діятиме з винятками для військовозобов'язаних. 

Рада ЄС погодила продовження тимчасового захисту для українців
Фото: EPA/UPG

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для українців ще на рік - до 4 березня 2028 року.

Як пише "Європейська правда", до директиви вперше було внесено умову, відповідно до якої військовозобов'язані здобувачі статусу мають довести, що не підлягають мобілізації або ж виконали вимоги українського законодавства щодо призову та перетину кордону. 

Для цього потрібно буде надати електронні чи паперові документи про відсутність проблем з виконанням військового обов'язку або, наприклад, доказ легальності виїзду з України у вигляді штампу. 

Вимога не поширюється на тих військовозобов'язаних українців, які вже мають у країнах ЄС тимчасовий захист і подаватимуть заяву на його продовження.

Статус тимчасового захисту дозволяє громадянам нашої держави у країнах Євросоюзу легально перебувати довше визначених безвізовим режимом 90 днів, працювати та навчатися. За підрахунками ЄС, нині під захистом перебувають понад 4,4 мільйона українців. 

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