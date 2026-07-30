226 боїв відбулось на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках.

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Від початку доби 30 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару, застосував 74 ракети, здійснив 50 авіаційних ударів із застосуванням 181 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5566 дронів-камікадзе та здійснив 2268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка й Хатнє.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони у бік Тищенківки.

Тринадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Діброва, Ставки, Лиман, Дробишеве, Озерне та в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Новоселівка. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районах населених пунктів Федорівка Друга та Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 30 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного. Два боєзіткнення досі тривають.

Двадцять п’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Мирне, Муравка, Новопавлівка, Новий Донбас, Матяшеве. Чотири боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів, 7 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки 37 укриттів особового складу, один засіб РЕБ. Пошкоджено дві артилерійські системи, три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 182 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 218 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямку Калинівського та в районі Першотравневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.