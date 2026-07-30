Серед них маломобільні громадяни та один поранений.

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Поліцейським евакуаційного підрозділу «Білі Янголи» спільно з волонтерами вдалось евакуювати 27 людей з Вільхуватської громади Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Серед врятованих шестеро маломобільних громадян та один поранений.

Під постійною загрозою ударів ворожих FPV-дронів, людей вдалося евакуювати з небезпечної території та доставити до умовно безпечного місця.

Наразі евакуйованим надається необхідна допомога.

"Поліція Харківщини закликає мешканців населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів, не зволікати з евакуацією. Якщо ви або ваші рідні потребуєте допомоги з виїздом, звертайтеся за номером 102" - йдеться в повідомленні.