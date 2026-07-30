СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСуспільствоВійна

"Білі Янголи" евакуювали з Куп'янщини 27 людей

Серед них маломобільні громадяни та один поранений.

"Білі Янголи" евакуювали з Куп'янщини 27 людей
Евакуація з Куп'янщини
Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Поліцейським евакуаційного підрозділу «Білі Янголи» спільно з волонтерами вдалось евакуювати 27 людей з Вільхуватської громади Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Серед врятованих шестеро маломобільних громадян та один поранений.

Під постійною загрозою ударів ворожих FPV-дронів, людей вдалося евакуювати з небезпечної території та доставити до умовно безпечного місця.

Наразі евакуйованим надається необхідна допомога. 

"Поліція Харківщини закликає мешканців населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів, не зволікати з евакуацією. Якщо ви або ваші рідні потребуєте допомоги з виїздом, звертайтеся за номером 102" - йдеться в повідомленні.

  • На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію із дев'яти сіл Старосалтівської громади. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies