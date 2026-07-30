На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію із дев'яти сіл Старосалтівської громади.

Сім’ї з дітьми вивозитимуть у примусовий спосіб, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зараз у цих населених пунктах залишаються 865 людей, зокрема, 58 дітей і 64 маломобільні особи. Влада пішла на такий крок через те, що російські війська почали частіше й інтенсивніше обстрілювати громаду.

Посадовці закликають жителів не ризикувати життям і виїхати до безпечніших районів області. Для людей уже підготували маршрути виїзду і облаштували місця для тимчасового проживання.