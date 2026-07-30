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Шмигаль допускає застосування графіків обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу наступного тижня

Голова Міненерго провів нараду з керівництвом "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу", НКРЕКП. 

Шмигаль допускає застосування графіків обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу наступного тижня
Денис Шмигаль
Фото: тн канал/Денис Шмигаль- віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України

Міністр енергетики Денис Шмигаль допускає можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу наступного тижня.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Шмигаль зазначив, що наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт. 

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"Готуємо енергосистему України до максимальних серпневих навантажень", - наголосив міністр.

Він також повідомив, що провів нараду з керівництвом "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу", НКРЕКП, на якій обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.

За словами Шмигаля, Міненерго вже вжито комплекс заходів для забезпечення стабільності роботи мережі, а саме:

  • відкореговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;
  • готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання;
  • буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

Водночас "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Кожен може допомогти енергетикам. Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00–23:00) — це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми", - нагадав Шмигаль. 

  • В Україні графіки обмеження електроенергії для бізнесу, промисловості та населення почали системно застосовувати з квітня 2026 року через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Для промисловості графіки діють у вигляді обмеження потужності, а для населення це - погодинні відключення світла.
  • На початку липня після відносно стабільного червня в Україні знову повернулися відключення електроенергії. Головною причиною стала аномальна спека, яка різко збільшила споживання світла. Ситуацію погіршує й обмежена генерація: частина атомних енергоблоків на ремонті, ТЕС і ГЕС досі не відновилися після російських атак. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Графіки повернулися, похолодання може не допомогти. Чому ситуація зі світлом значно погіршилася"
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