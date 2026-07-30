Шмигаль допускає застосування графіків обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу наступного тижня

Міністр енергетики Денис Шмигаль допускає можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу наступного тижня.
Про це він повідомив у фейсбуці.
Шмигаль зазначив, що наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт.
"Готуємо енергосистему України до максимальних серпневих навантажень", - наголосив міністр.
Він також повідомив, що провів нараду з керівництвом "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу", НКРЕКП, на якій обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.
За словами Шмигаля, Міненерго вже вжито комплекс заходів для забезпечення стабільності роботи мережі, а саме:
- відкореговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;
- готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання;
- буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.
Водночас "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
"Кожен може допомогти енергетикам. Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00–23:00) — це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми", - нагадав Шмигаль.
- В Україні графіки обмеження електроенергії для бізнесу, промисловості та населення почали системно застосовувати з квітня 2026 року через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Для промисловості графіки діють у вигляді обмеження потужності, а для населення це - погодинні відключення світла.
- На початку липня після відносно стабільного червня в Україні знову повернулися відключення електроенергії. Головною причиною стала аномальна спека, яка різко збільшила споживання світла. Ситуацію погіршує й обмежена генерація: частина атомних енергоблоків на ремонті, ТЕС і ГЕС досі не відновилися після російських атак. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Графіки повернулися, похолодання може не допомогти. Чому ситуація зі світлом значно погіршилася".