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У Києві судитимуть групу, яка намагалася продати будівлю «Росатома»

У 2022 році на будинок наклали арешт.

У Києві судитимуть групу, яка намагалася продати будівлю «Росатома»
У Києві хотіли продати будівлю "Росатома"
Фото: Нацполіція України

У Києві перед судом постануть троє людей, яких підозрюють у спробі незаконно продати будівлю, що належить структурі російської корпорації «Росатом». Про це повідомила Національна поліція України.

Будівля розташована на столичному Подолі і належить російському виробнику ядерного палива. Це акціонерне підприємство напряму підпорядковується державній корпорації «Росатом» країни-агресора.

Водночас право власності на об’єкт не було внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відомості про нього зберігалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації.

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Вартість об'єкта оцінюють у понад 55,7 млн гривень. У 2022 році на будівлю наклали арешт.  Однак це не зупинило охочих до «легких грошей».

За даними слідства, до схеми причетні троє людей. Організатором був мешканець Київської області на прізвисько «Генерал». Йому допомагав син та ще один знайомий.

Правоохоронці встановили, що учасники групи планували незаконно заволодіти будівлею, а потім продати її на ринку нерухомості. Усім трьом повідомили про підозру, досудове розслідування завершили. Обвинувальний акт вже передали до суду.

Фото: Нацональна поліція України

Фото: Національна поліція України

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