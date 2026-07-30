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«Птахи Мадяра» та суміжні підрозділи уразили важливі російські військові об’єкти

Серед уражених цілей – база катерів МБеК.

«Птахи Мадяра» та суміжні підрозділи уразили важливі російські військові об’єкти
"Птахи Мадяра"
Фото: Роберт Бровді

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі, засобах ППО та логістичних об’єктах Росії.

Про нові результати роботи повідомив командир СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

«ППОпад триває: 30 елементів впольовано «птахами» СБС протягом липня. МоЛоЧКа: +4 танкери, всього 205 з дня старту операції. Кримський рубильник off теж у тонусі», – написав Бровді.

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Серед уражених цілей – база катерів МБеК у тимчасово окупованому Криму, а також радіопрозорі укриття для радіолокаційних станцій. Операцію в районі населених пунктів Сніжне та Охотниче виконали бійці 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра».

Також підрозділи СБС уразили низку об’єктів російської армії:

  • радіолокаційну станцію П-18 поблизу Іванівки Запорізької області – силами 412-ї окремої бригади СБС «Nemesis»;
  • зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», який перебував на тралі в районі Сніжного Донецької області, – силами угруповання СБС ГВ БАС «Фенікс» Державної прикордонної служби України;
  • радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» у районі населеного пункту Руський Колодязь у Ростовській області РФ;
  • трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2» поблизу Федорівки Ростовської області;
  • місце зберігання та запуску ударних безпілотників на території аеродрому «Донецьк».

Окремим напрямком операцій залишається ураження російського танкерного флоту в Чорному та Азовському морях. За словами Мадяра, до переліку знищених або уражених суден додалися ще чотири танкери.

Загалом від початку операції 6 липня 2026 року йдеться про 205 уражених суден: 130 – у Азовському морі та 75 – у Чорному. У Силах безпілотних систем заявляють, що лише протягом липня підрозділи поцілили у 30 елементів російської ППО.

«Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо та відгодуємо», – додав Мадяр.

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