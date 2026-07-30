Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі, засобах ППО та логістичних об’єктах Росії.

Про нові результати роботи повідомив командир СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

«ППОпад триває: 30 елементів впольовано «птахами» СБС протягом липня. МоЛоЧКа: +4 танкери, всього 205 з дня старту операції. Кримський рубильник off теж у тонусі», – написав Бровді.

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Серед уражених цілей – база катерів МБеК у тимчасово окупованому Криму, а також радіопрозорі укриття для радіолокаційних станцій. Операцію в районі населених пунктів Сніжне та Охотниче виконали бійці 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра».

Також підрозділи СБС уразили низку об’єктів російської армії:

радіолокаційну станцію П-18 поблизу Іванівки Запорізької області – силами 412-ї окремої бригади СБС «Nemesis»;

зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», який перебував на тралі в районі Сніжного Донецької області, – силами угруповання СБС ГВ БАС «Фенікс» Державної прикордонної служби України;

радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» у районі населеного пункту Руський Колодязь у Ростовській області РФ;

трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2» поблизу Федорівки Ростовської області;

місце зберігання та запуску ударних безпілотників на території аеродрому «Донецьк».

Окремим напрямком операцій залишається ураження російського танкерного флоту в Чорному та Азовському морях. За словами Мадяра, до переліку знищених або уражених суден додалися ще чотири танкери.

Загалом від початку операції 6 липня 2026 року йдеться про 205 уражених суден: 130 – у Азовському морі та 75 – у Чорному. У Силах безпілотних систем заявляють, що лише протягом липня підрозділи поцілили у 30 елементів російської ППО.

«Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо та відгодуємо», – додав Мадяр.