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СБУ затримала агента ФСБ, який коригував російські удари на трасі Полтава – Харків

Чоловік працював в одній з торговельних мереж і їздив рейсовими автобусами.

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував російські удари на трасі Полтава – Харків
Агента ФСБ затримали у Полтаві
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який збирав дані для російських ударів по Харківській області. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, підозрюваний працював в одній з торговельних мереж Полтави. За завданням російської спецслужби він їздив рейсовими автобусами трасою Полтава - Харків. 

Під час поїздок чоловік фіксував місця базування українських військових, маршрути їхнього руху та наслідки російських обстрілів. Зібрану інформацію він фотографував, а потім надсилав куратору разом із координатами на Google Maps. Після кожного сеансу зв'язку зловмисник видаляв листування.

За інформацією СБУ, росіяни планували використати ці дані для підготовки нових ударів по регіону. Підозрюваного затримали у Полтаві. Під час обшуку правоохоронці вилучили телефон і комп'ютерну техніку з доказами співпраці з РФ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Раніше до 15 років ув'язнення засудили жительку Донеччини. Вона переховувала російського військового та коригувала удари по ЗСУ. Мешканку прифронтового Лимана затримали у травні цього року.
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