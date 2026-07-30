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У Житомирській області Росія поранила трьох дітей і двох дорослих

Ворог влучив у агропідприємство, пошкоджені будинки та інфраструктура. 

У Житомирській області Росія поранила трьох дітей і двох дорослих
Житомирська область зазнала атаки, ілюстративне фото
Фото: Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram

У ніч на 30 липня російська армія атакувала Житомирщину і поранила там пʼятьох людей: трьох дітей і двох дорослих.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Бунечко, росіяни влучили в одне з аграрних підприємств Коростенського району.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

До лікарень доставили трьох дітей та двох дорослих. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

На місці події працюють рятувальники, правоохоронці, медичні бригади та представники місцевої влади. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація завданих руйнувань.

  • У ніч на 30 липня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по території Укораїни, застосувавши 74 ракети та 284 дрони. 
  • Зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях. Уламки впали у 13 місцях. 
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