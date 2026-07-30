У Житомирській області Росія поранила трьох дітей і двох дорослих

Ворог влучив у агропідприємство, пошкоджені будинки та інфраструктура.

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У ніч на 30 липня російська армія атакувала Житомирщину і поранила там пʼятьох людей: трьох дітей і двох дорослих.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Бунечко, росіяни влучили в одне з аграрних підприємств Коростенського району.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

До лікарень доставили трьох дітей та двох дорослих. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

На місці події працюють рятувальники, правоохоронці, медичні бригади та представники місцевої влади. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація завданих руйнувань.