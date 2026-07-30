У ніч на 30 липня через російську атаку на Київщині постраждали люди. У Броварському районі постраждали п'ятеро, зокрема неповнолітній та двоє жінок.
Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці.
Внаслідок атаки частково зруйнований двоповерховий приватний будинок.
На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків.
- Вночі основними цілями росіян були Київщина та Львівщина. Ворог запустив ракети різних типів та безпілотники.