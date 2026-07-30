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У Броварському районі Київщини через атаку РФ постраждали пʼятеро людей

Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. 

У Броварському районі Київщини через атаку РФ постраждали пʼятеро людей
Ілюстративне фото
Фото: Київська ОВА

У ніч на 30 липня через російську атаку на Київщині постраждали люди. У Броварському районі постраждали п'ятеро, зокрема неповнолітній та двоє жінок. 

Про це розповіли у ОВА.

Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці.

Внаслідок атаки частково зруйнований двоповерховий приватний будинок.

На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків.

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