Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці.

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У ніч на 30 липня через російську атаку на Київщині постраждали люди. У Броварському районі постраждали п'ятеро, зокрема неповнолітній та двоє жінок.

Про це розповіли у ОВА.

Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці.

Внаслідок атаки частково зруйнований двоповерховий приватний будинок.

На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків.