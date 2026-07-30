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Вчора російська армія втратила 1360 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 444 810 осіб.

Вчора російська армія втратила 1360 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1360 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 РСЗВ та систему ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб
  • танків– 12 230 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од.
  • артилерійських систем – 47 003 (+41) од.
  • РСЗВ – 1 976 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 522 (+1) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од.
  • крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 127 621 (+440) од.
  • спеціальна техніка  – 4 480 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються. 

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