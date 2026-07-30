Гідрометцентр: 30 липня в Україні опадів не прогнозується

Найтепліше буде на Закарпатті, там стовпчики термометрів піднімуться до 33°.

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В четвер, 30 липня, в Україні не прогнозується опадів. Вночі буде прохолодно. Вдень повітря швидко прогріватиметься.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр у Facebook Прогноз погоди в Україні 30 липня

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Північно-західний вітер на сході та північному сході країни вдень посилюватиметься до 15-20 м/с. Без опадів.

Температура повітря вночі 10-15°, на півдні країни до 19°; вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.