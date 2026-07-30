На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаСуспільствоЖиття

Гідрометцентр: 30 липня в Україні опадів не прогнозується

Найтепліше буде на Закарпатті, там стовпчики термометрів піднімуться до 33°.

Гідрометцентр: 30 липня в Україні опадів не прогнозується
Фото ілюстративне
Фото: pixabay

 В четвер, 30 липня, в Україні не прогнозується опадів. Вночі буде прохолодно. Вдень повітря швидко прогріватиметься.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 30 липня
Фото: Український гідрометцентр у Facebook
Прогноз погоди в Україні 30 липня

Реклама

Північно-західний вітер на сході та північному сході країни вдень посилюватиметься до 15-20 м/с. Без опадів.

Температура повітря вночі 10-15°, на півдні країни до 19°; вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°. 

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies