Гідрометцентр: 30 липня в Україні опадів не прогнозується

В четвер, 30 липня, в Україні не прогнозується опадів. Вночі буде прохолодно. Вдень повітря швидко прогріватиметься.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Північно-західний вітер на сході та північному сході країни вдень посилюватиметься до 15-20 м/с. Без опадів.
Температура повітря вночі 10-15°, на півдні країни до 19°; вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°.
На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.