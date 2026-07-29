Одна людина поранена внаслідок російської атаки по Запорізькій області

Поранення руки та голови дістала 74-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

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