Одна людина поранена внаслідок російської атаки по Запорізькій області

Ввечері 29 липня росіяни атакували Запорізьку область, постраждала Біленьківська громада.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Відомо про постраждалу.
Поранення руки та голови дістала 74-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.
- Російські війська вранці 29 липня завдали удару по автозаправній станції у Запоріжжі. Внаслідок атаки поранення дістав чоловік. Протягом останньої доби російські війська завдали 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області.