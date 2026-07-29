Він закликав посилити відповідальність за напади на медиків.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував напад на лікарку ВЛК в Києві, внаслідок якого жінка загинула.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую працівникам МВС за оперативне затримання нападника. Очікую на швидке й об’єктивне розслідування та притягнення винного до відповідальності. Насильство щодо медичних працівників є неприпустимим. Усі, хто надає допомогу людям, мають бути захищеними під час виконання своєї роботи", - зазначив Ляшко.

Він додав, що злочин має отримати належну правову оцінку та заявив про необхідність посилення відповідальності за напади на медиків.

У Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт №10221, який стосується захисту медиків, працівників системи екстреної медичної допомоги, аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників від протиправних посягань на життя і здоров’я під час виконання службових обов’язків.

"Сьогодні під час зустрічі з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і Головою профільного Комітету Михайлом Радуцьким говорили, зокрема, про важливість якнайшвидшого розгляду цього законопроєкту Верховною Радою", - додав Ляшко.