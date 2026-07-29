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На Дніпропетровщині через атаки РФ поранені п'ятеро цивільних

Ворог майже 50 разів атакував 3 райони області

На Дніпропетровщині через атаки РФ поранені п'ятеро цивільних
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 29 липня ворог майже 50 разів атакував 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Поранень зазнали 5 цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Томаківська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, магазин, багатоквартирний будинок і приватна оселя. 

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Постраждали четверо людей. У важкому стані до лікарні доправили 76-річну жінку та 63-річного чоловіка. Ще дві жінки і чоловік лікуватимуться амбулаторно.

На Криворіжжі противник цілив по Грушівській громаді. Понівечений приватний будинок.

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлоградському районі під ударом були райцентр та Юр’ївська громада. Пошкоджене агропідприємство. Зайнялася пожежа.

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