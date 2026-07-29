Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж 29 липня ворог майже 50 разів атакував 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Поранень зазнали 5 цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Томаківська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, магазин, багатоквартирний будинок і приватна оселя.

Реклама

Постраждали четверо людей. У важкому стані до лікарні доправили 76-річну жінку та 63-річного чоловіка. Ще дві жінки і чоловік лікуватимуться амбулаторно.

На Криворіжжі противник цілив по Грушівській громаді. Понівечений приватний будинок.

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлоградському районі під ударом були райцентр та Юр’ївська громада. Пошкоджене агропідприємство. Зайнялася пожежа.