Армія РФ атакувала Райгородок на Донеччині: є загибла та поранені

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Російські війська атакували селище Райгородок Донецької області. Унаслідок таки загинула жінка, поранення дістали шестеро людей, серед них 6-річна дитина.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Зранку 29 липня 2026 року під приціл армії РФ потрапило селище Райгородок. Засоби ураження поцілили по території приватного сектору. Внаслідок атаки під завалами будинку загинула 37-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, 6-річний син загиблої, його батько та бабуся отримали поранення. Також поранення дістали ще троє жінок віком 63, 69 й 74 років. У постраждалих осколкові поранення, контузії, опіки, садна, струс та переломи. Пошкоджено 12 приватних будинків.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину ( ч. 2 ст. 438 КК України).