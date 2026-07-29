Як невеликі донати перетворюються на мільйони для «Азову»

Окремий внесок може здаватися незначним. Його справжній масштаб видно, коли донатять тисячі.

Чи є сенс донатити 50, 100 або 200 гривень?

За 100 гривень не придбаєш дрон, не забронюєш евакуаційну автівку й не оплатиш наземний роботизований комплекс. Тому людина, яка бачить збір на кілька мільйонів, може подумати: «Хіба мій невеликий внесок щось змінить?»

Відповідь дають результати відділу фандрейзингу 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Упродовж 2025 року команда акумулювала 356 319 138 гривень. Сума складалася не лише з великих партнерських внесків. У ній – тисячі донатів, дружніх банок і регулярних підписок.

Реклама

Математика проста: якщо 10 тисяч людей перерахують по 100 гривень, разом це вже мільйон. А коли вони роблять це регулярно, військові отримують не разову допомогу, а постійне надійне підсилення.

Як дружні банки зібрали понад 53 мільйони гривень

Одним із найбільших проєктів 2025 року стали «Мотанки Азову» – кампанія, ініційована спільнотою «Тиловики». Замість однієї банки на десятки мільйонів команда створила мережу менших зборів.

До кампанії долучилися:

69 менторів;

2757 учасників;

тисячі донаторів у їхніх спільнотах.

Люди приєднувалися до команд лідерів думок, відкривали власні банки, розповідали про збір друзям, колегам і підписникам. Так невеликі аудиторії об’єдналися навколо однієї мети.

Результат – 53 475 000 гривень на оптоволоконні дрони для бригади. Жодному учаснику не потрібно було самостійно збирати мільйони. Але кожна відкрита банка збільшувала спільну суму.

Чому регулярність іноді важливіша за розмір донату?

Великі збори помітні в інформаційному просторі, проте потреби фронту не виникають лише під час кампаній. Обладнання виходить із ладу, з’являються нові завдання, підрозділам постійно потрібні зв’язок, транспорт, технічні засоби тощо.

Саме тому працює СТРУМ – підписка на регулярну підтримку «Азову». До неї вже приєдналися понад 10 тисяч людей, а сума щомісячних надходжень перевищила 5 мільйонів гривень.

Реклама

Регулярні внески допомагають:

швидше реагувати на запити підрозділів;

купувати обладнання, яке не потрапило до великого збору;

планувати закупівлі на наступні місяці;

не чекати старту нової інформаційної кампанії.

Для когось щомісячний донат майже непомітний у власному бюджеті. Для бригади тисячі таких підписок – це ресурс, на який можна розраховувати.

На що перетворюється спільна підтримка

У 2025 році АЗОВ.ONE залучені кошти спрямовували на безпілотники, автомобілі, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, наземні роботизовані комплекси й інше спорядження.

Донати також покривали витрати, які рідко стають головною ціллю зборів: лікування і реабілітацію поранених та звільнених із полону азовців, користування модемами Starlink, бронювання та переобладнання автомобілів для фронту.

Тому внесок у 100 гривень не можна пов’язати з однією деталлю конкретного дрона. Він стає частиною системи, у якій мільйони гривень конвертуються в потрібне обладнання, зв’язок, евакуацію та зменшення ризиків для бійців.

Де побачити результати зборів?

Довіра тримається на можливості перевірити, куди спрямували кошти. На сайті azov.one опубліковано звіти з переліком придбаного обладнання, техніки та оплачених послуг.

Не обов’язково чекати моменту, коли зможете переказати велику суму. Зробіть посильний внесок, оформте регулярну підписку чи відкрийте дружню банку – мільйони для «Азову» починаються з таких рішень.