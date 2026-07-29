МЗС закликало хасидів врахувати ризики під час паломництва до Умані

Україна закликає паломників-хасидів, які планують приїхати до Умані на Рош га-Шана, врахувати безпекові ризики через війну. Відповідне звернення МЗС опублікувало в Telegram.

У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні удари, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також диверсії й провокації Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам.

У разі приїзду до Умані паломникам нагадали, що в Україні діє воєнний стан. Він передбачає, зокрема, обмеження пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону масових заходів.

Чекають на хасидів в Умані і можливі проблеми з транспортним сполученням через обстріли. Можуть виникнути проблеми і з недостатньою кількість укриттів у місцях масового перебування. Також медична система Умані обмежена в обслуговуванні такої кількості людей.