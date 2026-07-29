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МЗС закликало хасидів врахувати ризики під час паломництва до Умані

Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам.

МЗС закликало хасидів врахувати ризики під час паломництва до Умані
Паломники біля могили рабина Нахмана напередодні Рош га-Шана в Умані, 15 вересня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Україна закликає паломників-хасидів, які планують приїхати до Умані на Рош га-Шана, врахувати безпекові ризики через війну. Відповідне звернення МЗС опублікувало в Telegram.

У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні удари, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також диверсії й провокації Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам.

У разі приїзду до Умані паломникам нагадали, що в Україні діє воєнний стан. Він передбачає, зокрема, обмеження пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону масових заходів.

Чекають на хасидів в Умані і можливі проблеми з транспортним сполученням через обстріли. Можуть виникнути проблеми і з недостатньою кількість укриттів у місцях масового перебування. Також медична система Умані обмежена в обслуговуванні такої кількості людей.

  • На Черкащині, тим часом, вже розпочали підготовку до прийому хасидів. Очікується, що приїдуть близько 40 000 людей. 
  • В Умані похований цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму. Віряни щороку приїжджають на його могилу для святкування юдейського Нового року в вересні. Вони дотримуються традиції навіть попри повномасштабну війну в Україні. 
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