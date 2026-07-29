Підприємство розташоване за 1500 км від України.

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Дим від атаки на НПЗ

Служба безпеки України вдарила по інфраструктурі нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Росії. Підприємство розташоване більш ніж за 1500 км від України.

Про це повідомили у СБУ. Операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії з потужністю близько 13 млн тонн переробки нафти на рік. Підприємство забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

За попередніми даними, після атаки безпілотників на заводі виникла пожежа. Було уражено установку первинної переробки нафти – один із ключових технологічних об’єктів підприємства.

У СБУ зазначили, що нафтопереробна галузь має стратегічне значення для РФ, оскільки забезпечує пальним військову техніку, авіацію та логістику окупаційних військ. Також це – одне із важливих джерел доходів російського бюджету.