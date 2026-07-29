Служба безпеки України вдарила по інфраструктурі нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Росії. Підприємство розташоване більш ніж за 1500 км від України.
Про це повідомили у СБУ. Операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії з потужністю близько 13 млн тонн переробки нафти на рік. Підприємство забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії.
За попередніми даними, після атаки безпілотників на заводі виникла пожежа. Було уражено установку первинної переробки нафти – один із ключових технологічних об’єктів підприємства.
У СБУ зазначили, що нафтопереробна галузь має стратегічне значення для РФ, оскільки забезпечує пальним військову техніку, авіацію та логістику окупаційних військ. Також це – одне із важливих джерел доходів російського бюджету.
- Вранці Генштаб повідомив про успішний удар по Рязанському НПЗ. Він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його потужність – близько 17 млн тонн нафти на рік.