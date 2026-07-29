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Командир Росгвардії отримав заочно 10 років за катування українців

Він разом із підлеглими на тимчасово окупованій території Мелітопольського району незаконно утримував військовослужбовця Сил оборони України та двох цивільних у нелюдських умовах. 

Командир Росгвардії отримав заочно 10 років за катування українців
Окупант катував українського військового та двох цивільних

Командир Російської гвардії, який катував українського військового та двох цивільних, отримав 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд заочно визнав командира підрозділу Росгвардії винним у жорстокому поводженні з українським військовополоненим і цивільними мешканцями (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Засуджений обіймав посаду командира роти полку поліції Управління позавідомчої охорони військ національної гвардії Росії.

Прокурори довели, що в жовтні 2022 року на тимчасово окупованій території Мелітопольського району він разом із підлеглими незаконно утримував військовослужбовця Сил оборони України та двох цивільних у нелюдських умовах. 

Українського військового били, залякували та погрожували йому розправою. Також його змусили звернутися до родичів із проханням переказати гроші на банківські картки, які контролював російський командир.

Двох цивільних засуджений піддавав фізичному та психологічному насильству. Крім того, він заволодів коштами родичів одного з потерпілих, використавши аналогічну схему.

Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

  • Раніше Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи ще двох громадян Росії, які причетні до систематичних катувань українських військовополонених у виправній колонії №7 Володимирської області РФ.
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