Голову районного суду з Харківщини підозрюють в отриманні хабаря

Встановлено, що слідчий звернувся до знайомого судді з проханням допомогти мешканці області отримати позитивне рішення за позовом про встановлення факту проживання осіб однією сім’єю.

ДБР викрило голову Берестинського районного суду Харківської області на хабарі за потрібне рішення.

Про це йдеться у пресрелізі бюро.

У лютому 2026 року слідчий одного з районних відділів Національної поліції Харківщини звернувся до знайомого судді з проханням допомогти мешканці області отримати позитивне рішення за позовом про встановлення факту проживання осіб однією сім’єю.

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Надалі це рішення мали використати для оформлення права власності на квартиру у Києві.

Суддя погодився допомогти та пояснив, які документи потрібно додати до позову. Також він розповів, коли і як подати заяву, щоб під час автоматизованого розподілу справа потрапила саме до нього.

У службовому кабінеті суддя отримав від правоохоронця 2 тисяч доларів США за ухвалення потрібного рішення.

Ще раніше до слідчого звернулась мешканка Харківської області з відповідним проханням. Він пообіцяв допомогти за 5 тисяч доларів. Правоохоронця затримали у березні 2026 року працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполу.

Поліцейському було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та зловживанні впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Після проведення необхідних слідчих дій та експертиз голові суду повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.