Голову районного суду з Харківщини підозрюють в отриманні хабаря

ДБР викрило голову Берестинського районного суду Харківської області на хабарі за потрібне рішення.
Про це йдеться у пресрелізі бюро.
У лютому 2026 року слідчий одного з районних відділів Національної поліції Харківщини звернувся до знайомого судді з проханням допомогти мешканці області отримати позитивне рішення за позовом про встановлення факту проживання осіб однією сім’єю.
Надалі це рішення мали використати для оформлення права власності на квартиру у Києві.
Суддя погодився допомогти та пояснив, які документи потрібно додати до позову. Також він розповів, коли і як подати заяву, щоб під час автоматизованого розподілу справа потрапила саме до нього.
У службовому кабінеті суддя отримав від правоохоронця 2 тисяч доларів США за ухвалення потрібного рішення.
Ще раніше до слідчого звернулась мешканка Харківської області з відповідним проханням. Він пообіцяв допомогти за 5 тисяч доларів. Правоохоронця затримали у березні 2026 року працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполу.
Поліцейському було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та зловживанні впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Після проведення необхідних слідчих дій та експертиз голові суду повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.