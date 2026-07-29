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Уночі ППО збила 65 російських безпілотників із 80

Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 10 локаціях.

Уночі ППО збила 65 російських безпілотників із 80
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

У ніч на 29 липня Росія атакувала Україну 80 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ - Донецьк, Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 збито або подавлено 65 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

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