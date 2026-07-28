Головне за вівторок, 28 липня: зустріч Зеленського і Трампа, понад 220 бойових зіткнень, вибух автомобіля в Одесі

Бойові дії на Донеччині, 226 бойових зіткнень, ворожі обстріли, потужний землетрус в Японії. Яким запам’ятається 1616-й день повномасштабної війни.

Вибух в авто в Одесі 28 липня 2026 року

Володимир Зеленський розповів про перебіг своєї зустрічі з Трампом в Овальному кабінет 28 липня.

Президенти України і США обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».

«Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації», - додав Зеленський.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 липня на фронті від початку доби відбулося 226 боїв.

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 липня – в новині.

В Київському районі Одеси ввечері 28 липня вибухнула автівка. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

За попередньою інформацією, вибух пролунав на проспекті Небесної Сотні неподалік кута проспекту Ярослава Мудрого, під час руху автівки. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка дістала поранення.

Це вже другий вибух в автомобілі, який трапився в Одесі 28 липня.

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Глава МЗС України Андрій Сибіга зателефонував іранському колезі Сейєду Аббасу Аракчі для «відвертої розмови».

За словами Сибіги, всі дії України «спрямовані лише на захист нашої країни від російської агресії й ніколи не мали на меті завдати шкоди цивільним суднам чи людям».

«Наша мета — протидіяти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. Я підкреслив необхідність утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. Ця війна є незаконною, і вона має припинитися», - наголосив очільник українського МЗС.

Сибіга додав, що «Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир».

Чутки про начебто «потенційний ракетний удар» з Ірану з'явилися на тлі загострення риторики між Тегераном і Києвом.

Очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі після розмови із в. о. міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою заявив, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене торгове судно в Каспійському морі.

Про це він написав в соцмережі Х. "Міністр закордонних справ України запевнив, що напад на іранський корабель був ненавмисним, і Україна не прагне ескалації. Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним. Має бути відшкодування збитків", - йдеться в дописі.

В Україні триває основний етап вступної кампанії - подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру. Станом на 28 липня вступники подали 805 822 заяви, повідомляє Міністерство освіти.

Зазначається, що кількість поданих заяв ще не відображає остаточного вибору вступників, адже одна людина може подати до десяти заяв, із них не більше ніж 5 - для участі в конкурсі на бюджетні місця.

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Наразі 2262 вступники з максимальними результатами основної сесії НМТ-2026 вже подали хоча б одну заяву на вступ. Які напрями є найбільш популярними серед таких вступників та які виші наразі отримали найбільше заяв – в новині.

Двопартійна група сенаторів США погодила текст законопроєкту, який надає президенту Дональду Трампу повноваження запроваджувати нові обмеження і мита проти найбільших покупців російських енергоносіїв.

Також законопроєкт продовжує санкції проти Ірану, передає Bloomberg.

Президент США, відповідно до закону, отримає право вводити мита до 100% проти топ-5 імпортерів російської нафти й газу, а також країн, що сприяють обходу санкцій. Додатково передбачена можливість запровадження 500% мита на імпорт російських товарів до США. Термін дії цих повноважень обмежили 5 роками.

Очільником ініціативи був покійний сенатор Ліндсі Ґрем.

Докладніше – в новині.

На півдні Японії стався землетрус магнітудою 7,1. Поштовхи у префектурі Кумамото пошкодили будівлі, дороги та мости, пише Reuters.

Влада ще оцінює масштаби руйнувань і кількість постраждалих.

Подробиці – в новині.

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