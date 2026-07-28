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СБУ проводить слідчі дії щодо посадовця одного з районних ТЦК Одещини

Керівництво центру запевнило, що сприяє правоохоронцям у проведенні слідчих заходів.

СБУ проводить слідчі дії щодо посадовця одного з районних ТЦК Одещини
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Співробітники Служби безпеки проводять процесуальні дії щодо посадовця одного з районних ТЦК та СП Одеської області.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК.

Керівництво центру запевнило, що сприяє правоохоронцям у проведенні слідчих заходів і з'ясуванні всіх обставин справи. 

У військкоматі наголошують на своїй позиції щодо неприпустимості будь-яких правопорушень у лавах ЗСУ та запевняють, що системно очищують структуру від осіб, які дискредитують службу.

Журналістів та громадськість закликали чекати на офіційні повідомлення від правоохоронців, які ведуть розслідування.

  • Раніше в Одеській області правоохоронці викрили групу осіб, до якої, за даними слідства, входили посадовці одного з  РТЦК та СП, які, за даними слідства, силою затримували та незаконно утримували військовозобов'язаних чоловіків. 
  • У справі затримали шістьох посадовців РТЦК та трьох представників місцевої громадської організації.
  • Згодом Міноборони України заявило, що планує перевірити всі ТЦК в країні.
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